Calcio: la plusvalenza non è un illecito ma gonfiarla è reato (4)

- Tuttavia vanno accertati, e di questo si occuperanno gli inquirenti, i parametri che stabiliscono il valore di mercato di un giocatore e che non hanno a che fare con il solo rendimento sportivo e le condizioni fisiche dell'atleta, ma anche con le norme contrattuali che - per ognuno di loro - disciplinano il pagamento dei diritti di trasferimento da un club a un altro. Fino a quando non verranno emanati da parte degli organi competenti alla disciplina del mercato sportivo dei parametri oggettivi di valutazione ai quali le squadre di calcio debbano adeguarsi la materia appare comunque nebulosa. (Rer)