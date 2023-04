Siccità: Confagricoltura, soddisfazione per la linea assunta dal governo per affrontare l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura esprime piena soddisfazione per i risultati ottenuti nel decreto Siccità appena varato dal Governo, all'interno del quale sono presenti diverse linee di intervento per arginare il fenomeno climatico estremo che rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura con l'avvicinarsi della stagione estiva. In primo luogo, la Confederazione esprime soddisfazione per l'articolato volto a ben delineare gli ambiti di intervento della Cabina di regia già operativa sul tema e della figura del Commissario straordinario. Particolare apprezzamento per la misura volta al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo attraverso il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico, un intervento fortemente auspicato da Confagricoltura. Le procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture idriche, tra cui i progetti di desalinizzazione, e per la realizzazione di invasi aziendali per gli imprenditori agricoli sono concreti manifesti di un iniziale impegno da parte del governo in carica di cercare di risolvere le future carenze di approvvigionamento della risorsa blu. Un segno di ulteriore sensibilità del governo emerge altresì dall'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto dei fenomeni di scarsità idrica presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale. Questi organismi saranno determinanti per la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'utilizzo della risorsa idrica nel distretto idrografico di riferimento.(Com)