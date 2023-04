Torino: Lo Russo, ci siamo congratulati per i risultati delle atlete della Reale Mutua Chieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le atlete di Reale Mutua Fenera Chieri '76, campionesse europee nella Challenge Cup, hanno accolto il nostro invito a venire in visita a Palazzo Civico. È stata l'occasione per congratularci nuovamente con loro per i grandissimi risultati sportivi che hanno conquistato: ospitare a Torino le partite che hanno segnato il loro vittorioso cammino verso la coppa è stato davvero un onore, che ha impreziosito ancora di più il calendario di grandi eventi sportivi nella nostra città.Ancora complimenti, campionesse: continueremo a sostenervi e a tifare per voi in questo finale di stagione! Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.(Rpi)