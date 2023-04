Usa: presidente sudcoreano invitato a parlare al Congresso il prossimo 27 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader democratici e repubblicani al Congresso hanno invitato il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, a tenere un discorso davanti alle camere riunite il prossimo 27 aprile, in occasione della sua visita ufficiale negli Stati Uniti. Il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, insieme al leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, e ai capigruppo democratici alle due camere del Congresso, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, hanno annunciato in un comunicato congiunto di avere invitato il presidente sudcoreano a tenere un discorso in occasione del 70mo anniversario dell’alleanza tra Washington e Seul. “Stati Uniti e Corea del Sud sono uniti da un legame estremamente importante e significativo: la leadership del presidente Yoon è stata fondamentale per rafforzare questa partnership”, si legge nella nota. Il presidente sudcoreano sarà ricevuto alla Casa Bianca dall’omologo Usa, Joe Biden, il prossimo 26 aprile. (Was)