Berlusconi: Perego, vincerà anche questa battaglia

21 luglio 2021

- "Vicino alla famiglia e al presidente Berlusconi. In queste ore di apprensione, gli auguro una pronta guarigione, certo che lotterà e vincerà anche questa battaglia". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. (Com)