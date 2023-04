Berlusconi: Perego, vincerà anche questa battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicino alla famiglia e al presidente Berlusconi. In queste ore di apprensione, gli auguro una pronta guarigione, certo che lotterà e vincerà anche questa battaglia". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. (Com)