Reddito cittadinanza: Santanchè, finirà per occupabili

- Molti percettori del Reddito di cittadinanza “vogliono lavorare in nero, per non perdere il Reddito. Ma questo, grazie al governo Meloni, finirà per chi è occupabile, perché la nostra visione è quella di operare con le aziende perché si possano creare posti di lavoro”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ospite questa sera di “Dritto e rovescio”, su Retequattro. “Chi invece non è occupabile - ha aggiunto il ministro - sappiamo bene che deve essere aiutato e meglio”. (Rin)