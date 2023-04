Russia-Usa: viceministro Esteri, Washington fa pressione su caso giornalista Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono fare pressione sulle autorità russe in merito al caso del giornalista Evan Gershkovich, arrestato in Russia e sospettato di spionaggio. Lo si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il viceministro Sergej Ryabkov ha avuto sul tema della detenzione di Gershkovich un colloquio con l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia, Lynne Tracy, avvenuto “su richiesta di lei”. “Durante la discussione (…) l’ambasciatrice ha richiamato l’attenzione sulla gravità delle accuse contro il giornalista”, si legge nella dichiarazione. Secondo il dicastero russo, Washington mira a “fare pressione sulle autorità russe e sul tribunale”, facendo “molto rumore” sul caso. (Rum)