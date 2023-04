Argentina: aggressione a ministro Sicurezza Buenos Aires, arrestate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della città di Buenos Aires (Argentina) ha arrestato due uomini ritenuti responsabili degli attacchi al ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, Sergio Berni. Le persone, arrestate mercoledì notte, sarebbero secondo quanto riferisce l'agenzia "Telam", conducenti di autobus che avrebbero partecipato alla protesta in cui un gruppo di persone ha aggredito il funzionario. In segno di protesta, più di 15 linee di autobus con percorsi a ovest del Gran Buenos Aires sono in sciopero. Le aggressioni al ministro sono avvenute lunedì quando il funzionario si e presentato senza scorta e assieme all'assessore ai Trasporti pubblici, Jorge D'Onofrio, ad una protesta organizzata per chiedere giustizia per l''omicidio del conducente di autobus Daniel Barrientos, accaduto ore prima. Berni è stato aggredito con pugni, bottiglie e bastoni lanciati dai manifestanti, che gli hanno provocato ferite alla testa e alla faccia. (Abu)