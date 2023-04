Israele: fonti stampa, colpi di mortaio colpiscono la città settentrionale di Metula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi colpi di mortaio sono precipitati, oggi, alla città di Metula, nel nord dell'Israele. Lo rende noto il quotidiano “The Times of Israel”, citando funzionari locali. Le forze di sicurezza di Metula hanno informato i cittadini delle “esplosioni”, riferendo che vi era la possibilità che si trattasse di colpi di mortaio. Al momento, non sono stati riportati danni o vittime e le sirene di avvertimento non sono state attivate, specifica “The Times of Israel”. Nemmeno le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ancora rilasciato commenti a riguardo. L'episodio si è verificato dopo che l’artiglieria israeliana ha effettuato un attacco aereo nel sud del Libano, in risposta al lancio di decine di razzi Katyusha che dai territori libanesi si sono diretti verso il nord di Israele, nel più grande attacco sferrato dal 2006. Secondo quanto riferito dal portavoce delle Forze armate israeliane, Avichay Adraee, sono stati almeno 34 i razzi lanciati verso le regioni israeliane, 25 dei quali intercettati dai sistemi di difesa aerea di Israele.(Res)