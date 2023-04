Imprese: Eurizon (Intesa Sanpaolo) acquisisce 55 per cento di Gruppo Zaffiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eurizon Capital SGR, divisione di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un accordo per acquisire una quota di maggioranza del 55 per cento di Gruppo Zaffiro, azienda italiana attiva nei servizi socio-sanitari assistenziali. L’operazione prevede il closing nel corso del 2023, previo conseguimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Gli attuali soci del Gruppo Zaffiro sono Mittel con il 60 per cento e Blustone con il 40 per cento (quest’ultima facente capo al fondatore Gabriele Ritossa). L’operazione prevede l’acquisizione da parte dei Fondi Eurizon Iter della maggioranza del Gruppo Zaffiro, con una quota del 55 per cento, confermando di fatto l’entry-point nel settore della sanità, in coerenza con la propria asset allocation strategy. Gabriele Ritossa aumenterà la propria quota al 45 per cento e manterrà la guida della società. La presenza di Eurizon nella compagine azionaria attraverso i Fondi Eurizon Iter consentirà di proseguire ulteriormente nel percorso già avviato dal Gruppo di rafforzamento delle strutture esistenti e ulteriore crescita dimensionale attraverso nuove iniziative di sviluppo e acquisizioni. (segue) (Rem)