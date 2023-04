Imprese: Eurizon (Intesa Sanpaolo) acquisisce 55 per cento di Gruppo Zaffiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eurizon ha in gestione un patrimonio da 383 miliardi di euro. Con l’investimento nel Gruppo Zaffiro, i Fondi Eurizon Iter completano la loro quarta acquisizione, consolidando un portafoglio investimenti che annovera già Gruppo Servizi Associati – Gsa (azienda attiva nel settore dei servizi antincendio, soft security e facility management), Adria Ferries (operatore armatoriale di spicco nei servizi di trasporto marittimo merci e passeggeri tra Italia e Albania) e Trasporti Romagna (trasporto su gomma e logistica integrata a servizio degli operatori della Grande Distribuzione Organizzata e del comparto alimentare). Fondato nel 1992 e con sede operativa a Martignacco (Udine), il Gruppo Zaffiro gestisce 31 Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) per un totale di circa 2.600 posti letto già autorizzati, situate in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Liguria, Lombardia e Toscana. Inoltre, il Gruppo ha in corso un importante programma di crescita, che porterà nei prossimi anni ad alcuni ampliamenti e all’apertura di 5-6 nuove strutture già in pipeline ed oltre 4.000 posti letto a regime. A livello di servizi erogati e patologie trattate, le strutture del Gruppo forniscono assistenza – in Rsa o altre residenze protette – ad anziani autosufficienti e non, malati di Alzheimer, pazienti psichiatrici, disabili e pazienti acuti. (Rem)