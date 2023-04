Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9, Romagnano Sesia (NO), piazza Libertà, l'assessore all'Ambiente presenzia alla Sacra Rappresentazione del Venerdì SantoTorinoOre 11:30, Teatro Regio, sala del Caminetto: il Sindaco Lo Russo interviene alla conferenza stampa di presentazione "Regio 50" manifestazioni in occasione dei 50 anni del teatroOre 16:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione delle Commissioni I, II e V. Odg: Bilancio di previsione 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione. Illustrazione per le materie di competenza del sindaco Lo Russo: comunicazione e promozione della Città e Relazioni Internazionali, città Universitaria, Avvocatura comunale, Affari Legali, Progetti Europei, Fondi strutturali e coordinamento PnrrOre 17, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione delle Commissioni I, III e VI. Odg: Bilancio di previsione 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione. Illustrazione per le materie di competenza dell'assessora Foglietta: progetto Smart City, innovazione e Servizi Cimiteriali. (Rpi)