Usa: indagini su Trump, da repubblicani mandato di comparizione per ex procuratore di New York

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Jim Jordan, ha emesso un mandato di comparizione nei confronti di Mark Pomerantz, ex assistente speciale del procuratore distrettuale della contea di New York, per testimoniare sul suo ruolo nel quadro delle indagini nei confronti dell’ex presidente Donald Trump e delle sue attività imprenditoriali. In una nota, la commissione ha scritto che “alcune dichiarazioni pubbliche” rilasciate da Pomerantz in merito alle indagini fanno pensare che la recente incriminazione di Trump, da parte del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, sia “politicamente motivata”. Pomerantz si è dimesso dall’incarico nel 2022, accusando Trump di aver commesso “numerose violazioni” dal punto di vista fiscale. Nella lettera con cui ha annunciato le sue dimissioni, l’ex procuratore ha affermato di aver preso la decisione perché all’epoca Bragg avrebbe affermato di non essere pronto ad annunciare accuse penali nei confronti di Trump. Jordan, che recentemente ha anche affermato di aver preso in considerazione la possibilità di emettere un mandato di comparizione nei confronti dello stesso Bragg, ha chiesto a Pomerantz di testimoniare già il 22 marzo scorso, ma l’ufficio del procuratore della contea di New York avrebbe chiesto all’ex funzionario di non ottemperare alla richiesta. In base al nuovo mandato di comparizione, la deposizione di Pomerantz è stata fissata per il prossimo 20 aprile. (Was)