Calcio: Ferrero-Lancellotti (Cg), opportunità per la città, votare in tempi brevi

22 luglio 2021

- "Non c'è più tempo da perdere, la nostra ferma intenzione è votare per lo Stadio della Roma in tempi brevi". Lo affermano in una nota i consiglieri della Lista civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro ed Elisabetta Lancellotti. "La Capitale non vuole di certo perdere un'opportunità unica come quella proposta da privati che vogliono investire per arricchire il territorio. È bene ricordare che tale progetto non farebbe che incidere in maniera positiva soprattutto nella zona di Pietralata, il quadrante est della città. Avere un impianto sportivo - continua la nota - implica innanzitutto creare nuovi posti di lavoro, dare lustro e nuove opportunità di indotto nel perimetro dove verrà costruito". (segue) (Com)