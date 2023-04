© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo di preoccupazioni di alcuni Consiglieri Pd su possibili accelerazioni sulla delibera dello stadio. Voglio rassicurarli. La sola approvazione delle delibere già calendarizzate consentirà sicuramente di avere moltissimo tempo per studiare ed un approfondimento della delibera dello stadio". Così in una nota Giovanni Quarzo presidente del Gruppo capitolino Fratelli d'Italia. (Com)