Calcio: Di Stefano (Udc-FI), schegge impazzite in maggioranza su Stadio Roma

- Le dichiarazioni alla stampa "dimostrano oramai che nella maggioranza capitolina ci sono schegge impazzite che mettono a rischio il futuro della città". Lo dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc- Forza Italia in Assemblea Capitolina. "Sono stato il primo a sollevare perplessità su espropri, parcheggi e viabilità relativamente al nuovo stadio, tutte questioni da aggiustare attraverso un lavoro d'aula, ma da qui a preannunciare un vero e proprio 'Maracanà' su un'opera che la città aspetta da anni vuol dire essere contro Roma, non contro la A.S. Roma Calcio ed i romanisti. Sono molto preoccupato - aggiunge il consigliere - per il clima che si respira nel Partito democratico, ma d'altronde oramai dopo il congresso questa maggioranza non è più in grado neanche di garantire il numero legale in Campidoglio, e nessuna colpa ha l'opposizione, che sta cercando attraverso emendamenti alle proposte di delibera discusse in Aula, di migliorare l'incapacità amministrativa e politica della giunta Gualtieri. Incapacità chiaramente emersa in questi giorni dalla bocciatura della Corte dei Conti sulla delibera della Multiservizi, che avrebbe dovuto garantire quella stabilità dei lavoratori che da tempo in tanti attendiamo. Gualtieri - conclude - riporti i suoi ragazzi per qualche giorno in ritiro in qualche convento, per fare un 'mea culpa' dinanzi ai cittadini che li hanno votati" conclude Di Stefano. (Com)