Cina-Ue: Macron e von der Leyen a Pechino per proteggere interessi imprese europee, nulla di fatto sull'Ucraina

- L’Unione europea ha ribadito l’intenzione di proteggere le sue aziende dalle “pratiche commerciali sleali” messe in atto dalla Cina, con cui vuole riesaminare l’accordo globale sugli investimenti (Cai) per ottenere un più equo accesso al mercato della prima potenza asiatica. Questo è l’obiettivo perseguito dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente francese Emmanuel Macron, arrivati ieri a Pechino per discutere con il presidente Xi Jinping l’andamento delle relazioni bilaterali e i principali dossier del panorama internazionale. Una visita che, come osservato da von der Leyen, arriva mentre le aziende europee “sperimentano un progressivo deterioramento nell’accesso al mercato cinese”, dovuto ai “requisiti sempre più stringenti imposti” da Pechino. “Negli ultimi dieci anni, il deficit commerciale dell'Unione europea è più che triplicato. L'anno scorso ha raggiunto quasi 400 miliardi di euro. Ne abbiamo discusso perché questa traiettoria non è sostenibile e le questioni strutturali sottostanti devono essere affrontate”, ha detto von der Leyen al termine dell’incontro trilaterale, servito a ribadire che Bruxelles è “sempre più attenta a proteggere i suoi interessi e garantire condizioni di parità”. Un approccio che non intende porsi in chiave “anti-cinese” ma esclusivamente “pro-europea”, hanno evidenziato i rappresentanti europei, che hanno ottenuto la ripresa del dialogo economico-commerciale e di quello digitale ad alto livello con Pechino. (segue) (Beb)