Cina-Ue: Macron e von der Leyen a Pechino per proteggere interessi imprese europee, nulla di fatto sull'Ucraina (2)

- Nonostante l’Unione europea “non condivida il sistema politico” della Cina, Macron ha evidenziato la necessità di continuare la cooperazione con Pechino sui “grandi temi internazionali”, soprattutto per impedire il deterioramento della situazione in Ucraina. “La Cina riveste un ruolo importante nella costruzione della pace” nello Stato est-europeo, e l’intera comunità internazionale “conta sul presidente Xi Jinping per riportare la Russia alla ragione”, ha detto il titolare dell’Eliseo. Come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Pechino e Bruxelles condividono infatti la responsabilità di “sostenere e migliorare l’ordine internazionale basato sulle regole”, ha aggiunto Macron, avvertendo che chiunque assisterà la Russia nell’invasione diventerà “complice di una violazione del diritto internazionale”. Posizione ribadita anche da von der Leyen, la quale ha messo in guardia il presidente cinese circa le ripercussioni che la fornitura di armi a Mosca avrebbe sulla tenuta dei rapporti bilaterali con l’Europa. "Contiamo sul fatto che la Cina non fornisca, direttamente o indirettamente, alcun equipaggiamento militare alla Russia, perché sappiamo tutti che armare l'aggressore sarebbe contrario al diritto internazionale e danneggerebbe in modo significativo le nostre relazioni", ha detto la presidente della Commissione europea, precisando che Xi ha dichiarato la sua propensione a tenere un colloquio con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky “non appena ci saranno le giuste condizioni”. (segue) (Beb)