Cina-Ue: Macron e von der Leyen a Pechino per proteggere interessi imprese europee, nulla di fatto sull'Ucraina (4)

- Benché i colloqui non abbiano prodotto significativi consensi tra Cina ed Europa, la visita ha contribuito a rafforzare l’intesa e la cooperazione commerciale con la Francia. Durante il colloquio con Macron, Xi ha valutato positivamente i risultati raggiunti dalla cooperazione bilaterale negli ultimi anni, notando come i due Paesi si siano “sostenuti a vicenda durante la pandemia di Covid-19, abbiano mantenuto un'elevata frequenza della comunicazione strategica e registrato una robusta crescita nel commercio bilaterale”. Il rafforzamento della cooperazione con Parigi è stato invocato soprattutto nel quadro della “profonda trasformazione storica” intervenuta nel panorama internazionale, che richiede a Cina e Francia di “superare ostacoli e divergenze”. A margine della visita di Macron a Pechino, il produttore di aeromobili Airbus, con sede a Blagnac, ha annunciato l’apertura di una seconda linea di assemblaggio a Tientsin, inaugurando il suo secondo stabilimento nella metropoli cinese. La linea di produzione, che dovrebbe entrare in servizio nella seconda metà del 2025, permetterà ad Airbus di raddoppiare la capacità produttiva di aeromobili A320 nella prima potenza asiatica. Nuove intese tra i due Paesi sono state raggiunte anche nel settore delle rinnovabili e nel campo dell’energia nucleare, i cui dettagli non sono stati tuttavia divulgati. (Beb)