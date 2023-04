Afghanistan: Casa Bianca, corretta la decisione di porre fine alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di ritirare le truppe e porre fine alla guerra in Afghanistan è stata corretta. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La nostra missione era ridurre la minaccia terroristica in arrivo dal Paese, ed è stata completata: non essere più impegnati in un conflitto attivo in Afghanistan ci consente di affrontare al meglio le sfide strategiche del nostro tempo, come il sostegno all’Ucraina e la competizione con la Cina”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti rimangono impegnati nel contrasto alla minaccia terroristica sul piano internazionale. (Was)