Torino: Sgarbi, Benini alla direzione del Salone del libro scelta perfetta

- E' una scelta perfetta e giusta di una donna libera che ha una capacità di giudizio e di passione per la letteratura che è fondamentale per chi dirige il Salone. E poi è un'autrice Einaudi, quindi la città di Torino ha avuto anche il suo riferimento naturale a uno dei più grandi editori del Novecento. Lo ha affermato il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commentando la nomina di Annalena Benini alla direzione del Salone del libro di Torino. "L'ho invitata a Ferrara e il 20 sarà nella Città per vedere la mostra sul Rinascimento", ha concluso Sgarbi. (Rpi)