Terremoto: Carfagna (Azione), completare ricostruzione, impegno che vincola tutti

- A 14 anni dal terremoto che colpì L'Aquila “il mio pensiero va alle 309 vittime, alle loro famiglie, a chi ha visto la propria vita sconvolta da quella tragedia. È sempre doveroso ricordare, ma soprattutto è necessario mantenere l'impegno di completare ovunque la ricostruzione, non solo quella materiale ma anche quella economica, sociale e culturale". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Bisogna accelerare, con soluzioni concrete. Con il governo Draghi lo abbiamo fatto non solo attraverso i finanziamenti ma anche mettendo a disposizione dei Comuni del cratere una task force di professionisti, così da supportare le amministrazioni più fragili nell'attività di ricostruzione degli edifici pubblici e da dare impulso agli interventi considerati maggiormente in ritardo. Bisogna portare quanto prima a termine i cantieri ed è un impegno che vincola politica e istituzioni a ogni livello, al di là delle appartenenze, ogni giorno di più". (Rin)