Difesa: ministro Crosetto in partenza per il Libano, trascorrerà il Venerdì Santo con i militari italiani

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto è in partenza per il Libano. Il ministro, che a Beirut avrà una serie di incontri istituzionali, trascorrerà la giornata del Venerdì Santo insieme al contingente italiano e porterà loro, a nome del governo e degli italiani, gli auguri per la Santa Pasqua. Lo riferisce il ministero della Difesa. I militari italiani sono impegnati per la pace e la stabilità di un'area molto delicata, alla luce anche delle tensioni di queste ore nel sud del Paese.(Com)