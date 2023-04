Usa: proteste in Tennessee contro possibile espulsione di tre deputati democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono scese in strada a protestare in Tennessee, in vista di un voto alla Camera dei rappresentanti statale per decidere in merito alla possibile espulsione di tre deputati democratici che nei giorni scorsi hanno partecipato ad una manifestazione contro la violenza armata, dopo la strage avvenuta in una scuola elementare di Nashville, il 27 marzo. I manifestanti si sono radunati davanti alla camera bassa dell’assemblea statale, insieme a gruppi di attivisti contro le armi da fuoco, insieme ai tre deputati, Justin Jones, Gloria Johnson e Justin Pearson. Nei giorni scorsi, i repubblicani alla Camera dello Stato hanno presentato risoluzioni per espellere i tre democratici, che dopo la strage di Nashville, a seguito della quale sono morti tre bambini e due insegnanti, hanno partecipato ad una protesta contro la violenza armata nel Paese. In particolare, i tre sono stati accusati di aver causato “disordine” all’interno della Camera dei rappresentanti, per aver cantato cori all’interno dell’aula. Il presidente repubblicano, Cameron Sexton, ha già annunciato lunedì scorso che i tre democratici sono stati rimossi dai rispettivi incarichi all’interno delle commissioni parlamentari. (Was)