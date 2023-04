Viabilità: nel fine settimana di Pasqua caffè gratuito di notte nelle Aree di Servizio di Milano Serravalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana di Pasqua, Milano Serravalle torna a promuovere un’iniziativa per la sicurezza stradale, offrendo in tutte le Aree di Servizio della propria rete un caffè gratuito ai viaggiatori durante le ore notturne. L’iniziativa è in programma tutti i giorni dall’8 all’11 aprile, dalle 00.00 alle 5 del mattino e coinvolgerà le Aree di servizio presenti lungo l’Autostrada A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e le tangenziali milanesi. Anche per questa nuova edizione dell’iniziativa – dopo quelle precedenti svolte tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, durante le quali sono stati serviti ai viaggiatori oltre 14mila caffè – è stata realizzata una campagna di comunicazione con materiale informativo pubblicato online e distribuito all’interno delle Aree di Servizio.(Com)