Siccità: Beduschi, cabina di regia nazionale e individuazione commissario buone notizie per mondo agricolo lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cabina di regia sulla siccità e l'individuazione di un commissario sono buone notizie per il mondo agricolo lombardo. Avere il livello nazionale dalla nostra parte, in una situazione di grave deficit idrico che può innescare conflitti tra diversi interessi economici e territori, è fondamentale per coordinare il presente ma soprattutto pensare oltre l'emergenza, quando applicare un modello rapido e con meno burocrazia sarà fondamentale per finanziare e sbloccare opere salva acqua". Lo dichiara l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, commentando le notizie relative al Decreto legge sulla crisi idrica in Consiglio dei Ministri. "In Lombardia -conclude Beduschi- il 'tavolo acqua' attivo con la regia del collega Sertori si sta muovendo proprio nella direzione di preservare al massimo la risorsa idrica in queste settimane difficili e per mia delega il contatto con il ministro Lollobrigida è quotidiano. Siamo quindi pronti a collaborare con cabina di regia e commissario, chiedendo di guardare da subito alla situazione della Pianura Padana, che ospita il cuore della produzione agricola nazionale".(Com)