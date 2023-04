Berlusconi: Casellati, spero si riprenda presto, ha una tempra da leone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Siamo un po’ preoccupati per la salute del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi: non ho notizie da stamattina, spero si riprenda presto, ma ha una tempra da leone”. Lo ha detto il ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati, parlando del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, prima di entrare a palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri odierno. (Rin)