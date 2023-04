Diocesi: Delpini a Rabbino Arbib, per nostre comunità momento fondamentale in situazione mondiale complessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le nostre comunità vivono un momento fondamentale della propria fede. Lo viviamo in una situazione mondiale sempre più complessa, con segnali di violenza e guerre che vedono aumentare le loro energie, anziché trovare cammini di soluzione. Lo scrive l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini nel messaggio inviato al rabbino capo di Milano, rav Alfonso Arbib in occasione della festa di Pesach. Nel suo messaggio Delpini ha citato il salmo 122 "Domandate pace per Gerusalemme": "L' invocazione del salmista ci faccia da guida in questi giorni di preghiera: preghiamo perché il nostro Padre dei cieli volga ancora il suo sguardo benevolo su di noi e su tutta l'umanità che è sua creazione, e ci benedica. Guidi i nostri passi, ci conceda la salute e la pace. Che la sua misericordia cancelli i nostri peccati, ci purifichi da tutti i segni di morte. Preghiamo perché ogni individuo e tutta la società sia capace di riconoscere la sovranità di Dio sul mondo, la sua benevolenza verso tutte le sue creature, la sua volontà di amarci e di farci gustare questo suo amore per noi". "Preghiamo perché da questo riconoscimento della sovranità di Dio i popoli e ogni singola persona possano ricevere le energie per costruire legami di pace e di fraternità, sentieri che portano al bene di tutti", ha concluso augurando che "la pace possa regnare su tutto il mondo. Irradiata da Gerusalemme, la benedizione di Dio sia l'aurora di un futuro di pace e di concordia, anche qui a Milano". (Com)