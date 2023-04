Abruzzo: Giunta regionale, ok a credito per realizzazione residenza universitaria a Chieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, nell'ambito del IV Bando relativo alla legge n. 338 del 2000, in merito all'intervento di recupero e ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell'ex Caserma Pierantoni di Chieti da adibire a residenza per studenti universitari ha deliberato nel corso dei lavori di oggi anche la concessione del credito a medio-lungo termine all'Adsu Chieti-Pescara per l'avvio dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria. Inoltre, l'esecutivo ha preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Adsu di Chieti-Pescara che prevede l'erogazione del finanziamento regionale per l'anticipazione del Saldo avanzamento lavori privati (Sal) e del finanziamento della spesa dei lavori per complessivi 2 milioni 900 mila euro nell'annualità 2023. (Gru)