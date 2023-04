Russia: Banca mondiale migliora stime economia, -0,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha migliorato le stime relative all’economia russa, che nel 2023 dovrebbe contrarsi soltanto dello 0,2 per cento, invece che del 3,3 per cento previamente pronosticato. E' quanto risulta dal rapporto della Banca mondiale sulle previsioni di crescita economica nei Paesi di Europa orientale e Asia centrale. L'istituzione stima che il Pil russo crescerà del 1,2 per cento nel 2024 e dello 0,8 per cento nel 2025. A gennaio, gli esperti della Banca mondiale hanno previsto una riduzione del Pil del 3,3 per cento quest'anno e una crescita dell'1,6 per cento nel 2024. (Rum)