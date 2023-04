Libano: le forze armate confermano il lancio di razzi verso i territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi razzi sono stati lanciati oggi dalle località del Libano meridionale di Qoleileh, Maaliya e Zibqin, nei pressi di Tiro, verso i “Territori palestinesi occupati”. A confermarlo sono state le forze armate libanesi sul proprio account Twitter, aggiungendo che le proprie truppe hanno svolto operazioni di pattugliamento nella zona in coordinamento con la Missione di interposizione della Nazioni Unite nel Libano meridionale. Il tweet è giunto dopo che l’artiglieria israeliana ha effettuato un attacco aereo nel sud del Libano, in risposta al lancio di decine di razzi Katyusha che dai territori libanesi si sono diretti verso il nord di Israele, nel più grande attacco sferrato dal 2006. Secondo quanto riferito dal “The Times of Israel”, sono stati almeno 34 i razzi lanciati verso le regioni israeliane. In precedenza, i media di Israele avevano portato la quota a 100. Intanto, l’emittente televisiva libanese “Mtv” ha fatto sapere che, al momento, nella zona prevale una relativa calma. “La violenza genera solo altra violenza”, ha affermato una fonte citata dall’emittente, con riferimento alle tensioni a cui si assiste da ieri nel complesso religioso di Al Aqsa a Gerusalemme. "Qoleileh è vicino ai campi profughi palestinesi e questi eventi si ripetono sempre quando ci sono attacchi da parte palestinese", ha fatto notare la fonte, secondo cui i gruppi palestinesi sono sempre in allerta “quando c'è un'escalation in Palestina", ha detto la fonte locale. Dal canto suo, il movimento sciita filo-iraniano libanese Hezbollah ha negato il proprio coinvolgimento nell’attacco contro il nord di Israele.(Lib)