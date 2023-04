Egitto-Yemen: incontro tra ministri Esteri, confermate relazioni storiche profonde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto e lo Yemen sono legati da relazioni storiche profondamente radicate. È quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, sul suo account Twitter con riferimento all’incontro svoltosi oggi al Cairo tra il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e l’omologo yemenita, Ahmed Awad bin Mubarak. Stando a quanto aggiunto dal portavoce in un comunicato, il titolare della diplomazia yemenita ha consegnato a Shoukry un messaggio da parte del Consiglio presidenziale dello Yemen per il presidente Abdel Fattah al Sisi, riguardante le relazioni bilaterali tra i due Paesi e i modi per rafforzarle ulteriormente a vari livelli. Bin Mubarak ha poi passato in rassegna gli sviluppi sulla scena yemenita e gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione politica alla crisi nel Paese, mostrando apprezzamento per la posizione dell’Egitto a sostegno delle mosse tese a riportare sicurezza e stabilità e ad alleviare la crisi umanitaria. Anche lo Yemen, ha riferito il ministro degli Esteri, sostiene la sicurezza dell’Egitto, considerandola parte integrante della sicurezza della regione araba, così come gli sforzi del Paese nell’affrontare le diverse sfide, tra cui quella legata alle risorse idriche. Shoukry, da parte sua, ha ribadito il sostegno del Cairo al governo yemenita e agli sforzi volti a estendere la tregua promossa dalle Nazioni Unite lo scorso anno e a trovare una soluzione politica inclusiva e sostenibile. Durante l’incontro, i ministri hanno anche parlato della convocazione del Comitato congiunto tra i due Paesi e del meccanismo di consultazione politica a livello dei ministeri degli Affari esteri, il cui scopo è rafforzare le relazioni relazioni bilaterali e seguire il loro sviluppo. (segue) (Cae)