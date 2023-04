Francia: segretario sindacato Ugt spagnolo partecipa a manifestazione contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) spagnola, Pepe Alvarez, ha sostenuto oggi i sindacati francesi contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, evidenziando che in Spagna i contributi che paga chi guadagna di più sono stati aumentati attraverso il "dialogo sociale". Alvarez ha partecipato a Tolosa all'undicesima giornata di proteste in qualità di vicesegretario della Confederazione europea dei sindacati (Ces). "In Francia vogliono tagliare le pensioni, in Spagna abbiamo aumentato i contributi di coloro che guadagnano di più attraverso il dialogo sociale. Tutto il nostro sostegno ai sindacati francesi", ha dichiarato Alvarez in un messaggio su Twitter. L'Ugt spagnola ha sostenuto le manifestazioni in Francia fin dall'inizio e ha definito la riforma di Macron "aggressiva". (Spm)