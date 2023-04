Commercio: nuove regole per esercizi di vicinato e artigianato alimentare in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si va verso una proroga del blocco alle nuove aperture nell'area Unesco di Roma per le attività di vicinato e artigianato alimentare. È quanto prevede una delibera che entro maggio sarà sottoposta al vaglio dell'Assemblea capitolina e a cui sta lavorando l'assessorato al Commercio di Roma. Attualmente il blocco di nuove aperture, fissato a tre anni nella delibera 49/2019, è in scadenza al 31 maggio a seguito dell'ultima proroga intervenuta. "Ci stiamo orientando a una proroga del divieto vigente per pochi mesi, il tempo di approvare e rendere operativa la nuova delibera che aggiorna la 49 del 2019 e definisce le attività tutelate, i divieti e i percorsi di qualità : stiamo mettendo mano all'impianto della delibera", spiega l'assessora Monica Lucarelli, interpellata da "Agenzia Nova". "A oggi, per fortuna, abbiamo indici di saturazione migliori di quelli del periodo antecedente al Covid: stiamo ragionando quindi sulle attività che vogliamo valorizzare - continua Lucarelli -. In particolare, sui negozi di vicinato va considerato che non averli è un disservizio per i residenti ma allo stesso tempo le imprese non li aprono perché al centro storico ci sono pochi residenti: quindi in questo caso bisogna mettere in campo più azioni congiunte, incentivare le persone a vivere al centro e portare servizi di qualità". (segue) (Rer)