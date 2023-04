Commercio: nuove regole per esercizi di vicinato e artigianato alimentare in centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema da considerare è "il calo di potere di spesa delle famiglie e gli affitti più cari al centro storico. Per quanto riguarda gli affitti è chiaro che nei centri storici di eccellenza ci sono costi elevati, ma Milano ad esempio è più cara di Roma. Stiamo lavorando perché le imprese storiche e artigianali, caratteristiche di Roma, innovino le modalità di vendita ma contestualmente vogliamo evitare, e quindi scoraggiare, l'apertura di tanti piccoli negozi di scarsa qualità che chiudono in pochi mesi". Per questo si sta ragionando anche a creare una rete con altre Capitali europee - Barcellona, Lisbona e Parigi - per sviluppare percorsi turistici lungo i quali scoprire le attività enogastronomiche e quelle di artigianato artistico di alto livello. "Stiamo lavorando perché le imprese storiche e artigianali, caratteristiche di Roma, innovino le modalità di vendita ma contestualmente vogliamo evitare, e quindi scoraggiare, l'apertura di tanti piccoli negozi di qualità che chiudono in pochi mesi: per fare questo dobbiamo valorizzare i percorsi di qualità, attraverso la comunicazione e la promozione delle attività per farle conoscere, capire le caratteristiche", aggiunge Lucarelli. "Roma è una città da vivere all'aperto e in cui scoprire il piacere di un buon piatto o di un buon vino ma anche dei tanti manufatti artistici di altissimo livello e che hanno fama mondiale ma spesso non sono noti neanche ai romani". (segue) (Rer)