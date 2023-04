Commercio: nuove regole per esercizi di vicinato e artigianato alimentare in centro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le proposte per combattere la desertificazione commerciale del centro storico e favorire le imprese storiche locali c'è quella che arriva dall'assessore al Commercio del Municipio Roma I, Jacopo Scatà: "Sicuramente sarebbe utile incoraggiare l'acquisto in presenza e scoraggiare l'uso di sistemi online - ha detto Scatà -. Però, il tema cruciale nel nostro territorio, soprattutto nell'area Unesco, è quello degli affitti. I negozi storici e artigianali che finora hanno retto sono quelli in cui i proprietari delle mura sono anche i titolari dell'impresa. Se il governo prevedesse una forma di sostegno, anche con il contributo d'imposta per le attività artigiane, sarebbe una buona iniziativa. Un'altra possibilità, di cui si potrebbe discutere, è quella di mettere a bando immobili comunali inutilizzati a canoni calmierati". (Rer)