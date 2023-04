Brasile: ministro giustizia dispone indagini su attività cellule neo-naziste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha disposto l'apertura di un'indagine sulle attività di cellule di nazisti e neo-nazisti nel Paese. "Ci sono indizi dell'azione di gruppi le cui attività potrebbero rientrare nella legge sul razzismo (7.716/89)", ha scritto Dino su Twitter. Il fascicolo è stato affidato alla polizia federale. L'iniziativa è stata adottata all'indomani della morte di quattro bambini nel corso di un attacco a colpi di accetta sferrato questa mattina in un asilo di Blumenal, stato di Santa Catarina, da parte di un giovane di 25 anni. "L'aumento di tragedie simili" è generato dalla "proliferazione dell'odio nella società, soprattutto attraverso la diffusione su internet". Il ministero creerà anche un gruppo composto da 50 agenti di polizia per monitorare i segnali di minaccia a scuole e università sul "deep web", area di internet a cui non si può accedere attraverso i comuni motori di ricerca, come Google. (segue) (Brb)