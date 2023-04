Brasile: ministro giustizia dispone indagini su attività cellule neo-naziste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la tragedia di Blumenal, il ministro Dino ha annunciato che la prossima settimana sarà pubblicato un bando per lo stanziamento di 150 milioni real (27 milioni di euro) in favore degli Stati con lo scopo di rafforzare i pattugliamenti nelle scuole. Il governo ha inoltre annunciato la creazione di un gruppo interministeriale per studiare e adottare misure che migliorano la sicurezza nelle scuole e uno stanziamento per aumentare i controlli della polizia intorno agli istituti. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Istruzione, Camilo Santana, l'organismo avrà 90 giorni per presentare proposte per affrontare la violenza negli istituti scolastici. Fanno parte del gruppo di lavoro i rappresentanti dei ministeri di Istruzione, Giustizia, Diritti umani e del dipartimento generale della Presidenza. (Brb)