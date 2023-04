Scuola: Lega, maestra sospesa per preghiera in classe, se vero è follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maestra sospesa in Sardegna per 20 giorni per aver recitato coi bambini una preghiera in classe, l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Ora, mantenendo la calma e sperando che tutto ciò non sia vero, chiediamo se è mai possibile che un dirigente scolastico possa prevedere una sanzione così dura per una maestra, colpevole di cosa poi? Se davvero quanto riportato dai giornali corrisponde al vero, chiederemo oggi stesso al ministro Valditara informazioni sull'accaduto. Non si può sospendere una maestra per aver recitato il Padre Nostro in classe, il giorno prima delle vacanze natalizie. Qui si è andati ben oltre la lesione della dignità e dei diritti di un lavoratore. Se fosse tutto vero, saremmo dinanzi ad una vera e propria follia". Lo affermano, in una nota, i parlamentari della Lega Giorgia Latini e Rossano Sasso, vicepresidente e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati. (Com)