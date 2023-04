Veneto: siglato protocollo d'intesa per il mondo dell'occhialeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto ha siglato un protocollo d'intesa con l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (Anfao), Confindustria Belluno Dolomiti, Confartigianato Imprese Belluno, Appia Cna Belluno, Cgil Belluno, Cisl Belluno Treviso, Uil Belluno per la realizzazione del Piano Strategico per la Formazione dedicata al settore dell'occhialeria, nel triennio 2023–2025. "Questo protocollo d'intesa tra Regione Veneto e parti sociali – ha spiegato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - rappresenta un salto di qualità nel modo di governare le risorse umane in un settore fondamentale qual è quello dell'occhialeria bellunese, che ricordo essere il principale polo produttivo mondiale di questo comparto. Attraverso il nostro assessorato al lavoro abbiamo scelto di coinvolgere tutte le parti sociali: dagli imprenditori ai sindacati fino agli enti di formazione, per dare vita ad un vero e proprio patto territoriale per lo sviluppo dell'occhialeria e la crescita del territorio bellunese. Sono certo che la sottoscrizione di questo impegno porterà a grandi vantaggi per tutti i soggetti coinvolti e, soprattutto, ad un ulteriore rilancio dell'occhialeria" ha concluso. (Rev)