Lavoro: Rojc (Pd), potenziare il personale dell’Ispettorato nazionale

- Il ministro del Lavoro prosegua l'azione già avviata dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro, potenziando il personale in servizio presso l'Ispettorato nazionale. È l’appello rivolto dalla senatrice del Partito democratico, Tatjana Rojc, dopo la notizia della scoperta di 69 lavoratori in nero e irregolari da parte della Guardia di Finanza di Latisana (Udine). Facendo seguito alle parole del prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che ha chiesto "più controlli", la parlamentare ha reso nota la sua interrogazione alla ministra del Lavoro, Marina Calderone. L'atto parlamentare è stato sottoscritto dai senatori democratici Giacobbe, Furlan, Martella, Camusso, Rando, Sensi, La Marca, Fina, D'Elia. "In queste condizioni, è stata opportuna la retromarcia del governo sulla prevista soppressione dell'Ispettorato del lavoro, che doveva entrare nel decreto legge Pa-ministeri e che è stata denunciata dal Pd - sottolinea Rojc -. Oltre a seguire la strada aperta dal ministro Orlando con il concorso del 2022 bisogna contestualmente promuovere, per quanto di competenza, una più efficace azione di coordinamento con gli altri enti preposti, a partire dalle Asl territoriali, con l'obiettivo di incrementare sensibilmente il numero dei controlli. Il lavoro irregolare è un danno secco per chi opera nella legalità, genera un vero e proprio sfruttamento e altera la concorrenza tra imprese". (Frt)