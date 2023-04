Brasile-Italia: firmato accordo cooperazione tra Guardia di finanza e Polizia federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato oggi a Brasilia il primo accordo di cooperazione strategica tra Guardia di finanza e Polizia federale. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia in una nota in cui evidenzia che la firma è avvenuta alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello. "Abbiamo finalmente dato una indispensabile cornice formale a un impegno operativo bilaterale ad ampio raggio, particolarmente efficace sul territorio. Ringrazio anche l'esperto economico-finanziario dell'ambasciata, colonnello Francesco Fallica, per non aver mai mollato nel perseguire questo storico obiettivo", ha dichiarato il diplomatico. (segue) (Com)