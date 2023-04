Brasile-Italia: firmato accordo cooperazione tra Guardia di finanza e Polizia federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, recita la nota, consolida ulteriormente il già forte legame Italia-Brasile nella sfida alla criminalità organizzata e non. L'intesa rafforzerà infatti ulteriormente l'azione congiunta nella lotta al contrabbando, alle violazioni in materia di riciclaggio e valuta ed alla criminalità organizzata transnazionale. Particolare attenzione è riservata al potenziamento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale, aree che già vantano esperienze di successo negli ultimi anni. Per la parte italiana il documento è stato firmato dal capo di stato maggiore del comando generale della guardia di finanza, generale di corpo d'armata Francesco Greco. Per la parte brasiliana è stato firmato dal direttore generale della polizia federale, Andrei Augusto Passos Rodrigues. (Com)