Brasile-Paraguay: Lula indica nuovi membri Cda centrale idroelettrica Itaipu (3)

- Lo scandalo nato a seguito della pubblicazione dei dettagli dell'accordo, molto svantaggioso per Assunzione, aveva portato anche alla formalizzazione di una richiesta di impeachment per il presidente Mario Abdo Benitez, il quale tuttavia non dovrebbe più essere presidente quando verrà firmato il nuovo accordo. Le elezioni presidenziali in Paraguay sono infatti previste per il prossimo 30 aprile e Mario Abdo non può candidarsi per un nuovo mandato. (segue) (Brb)