Speciale infrastrutture: Leonardo e Siemens, nuova piattaforma offerta integrata di sicurezza

- Un'offerta integrata di soluzioni evolute di cybersicurezza per le tecnologie Information technology/Operational technology (It/Ot) dedicata alle infrastrutture industriali digitali, sicure, connesse e integrate: questo l‘obiettivo del Memorandum of understanding (Mou) siglato da Leonardo e Siemens Digital industries. In particolare – riferisce una nota – l‘intesa nasce in seno a una partnership fra le due società nata con lo scopo di mettere insieme le specifiche competenze per lo sviluppo di servizi e soluzioni finalizzati alla protezione dell’infrastruttura It/Ot (infrastrutture con dispositivi Hw e Sw dedicati) dei siti industriali. L’ambito principale di intervento riguarderà la resilienza rispetto a incidenti e attacchi cyber dei sistemi di automazione e connettività che monitorano e supervisionano asset, apparati e processi delle infrastrutture critiche. Con il crescente ricorso alla digitalizzazione, gli impianti energetici e industriali sono sempre più interconnessi e distribuiti: una rivoluzione che offre opportunità in termini di competitività e sostenibilità, ma rende necessaria una particolare attenzione al tema della cybersecurity. (Com)