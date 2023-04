Lavoro: Casini-Leoncini (Iv), salviamo Roma Metropolitane dal baratro, approvata nostra mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dipendenti senza stipendio da oltre due mesi, pignoramento dei conti societari e da ultimo la scena impietosa cui abbiamo assistito qualche giorno fa, con le fotocopiatrici portate via dagli uffici di via Tuscolana dalla ditta che le aveva fornite in leasing. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Un quadro sempre più desolante, insomma, per Roma Metropolitane, che versa in condizioni disastrose, in attesa della fusione con Roma Servizi per la Mobilità proposta dall'assessorato competente in materia. Di fatto, una paralisi operativa alla quale l'Amministrazione deve rispondere con soluzioni concrete. Oggi l'Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità la nostra mozione con la quale impegniamo il Sindaco e la Giunta a pagare gli stipendi di febbraio e marzo e a mantenere i livelli occupazionali e retributivi dei circa cento dipendenti della Partecipata. Siamo soddisfatti del segnale che ha dato oggi l'Aula e, nel rilanciare nuovamente l'appello a salvare Roma Metropolitane dal baratro, ci auguriamo che l'azienda torni presto a svolgere il ruolo fondamentale che le spetta per il rilancio della mobilità nella Capitale". (Com)