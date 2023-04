Tunisia: presidente dell’Algeria Tebboune, non permetteremo il collasso del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria non ha intenzione di interferire negli affari interni della Tunisia, ma cerca di aiutarla e non intende permettere il suo collasso. Lo ha dichiarato il presidente dell’Algeria, Abdelmadjit Tebboune, in un’intervista all’emittente qatariota “Al Jazeera”. “L’Algeria cerca sempre di ricambiare la generosità della Tunisia, che ha sostenuto la rivoluzione algerina, e non abbandonerà il popolo tunisino, ma lo aiuterà per quanto possibile”, ha detto Tebboune. Algeri sta dunque cercando di riconciliare le forze politiche tunisine, senza schierarsi con nessuna di esse e solo per impedire il collasso dello Stato. Il presidente algerino, inoltre, ha espresso l’auspicio che “il popolo tunisino preservi il proprio Paese”, avvertendo tuttavia che ci sono “alcune pressioni negative dall’esterno, che mirano a destabilizzare e persino a portare alla rovina” la Tunisia. (Res)