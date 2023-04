Kazakhstan-Francia: Tokayev riceve inviata speciale di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto oggi ad Astana l’inviata speciale del presidente francese Emmanuel Macron, Isabelle Dumont. Lo rende noto il servizio stampa dell’Akorda, la presidenza di Astana. A Dumont, che ha portato con sé un messaggio del capo dell’Eliseo, Tokayev ha ricordato che la Francia è “uno dei partner politici ed economici chiave del Kazakhstan in Europa”. Nel corso dell’incontro i due hanno discusso delle prospettive di rafforzamento delle relazioni bilaterali. Il presidente kazakho ha ricordato la sua tappa a Parigi del novembre scorso, e ha detto di auspicare una visita di Macron ad Astana nel prossimo futuro. “Credo che una tale visita darebbe molto slancio alla nostra interazione economica e politica. Ci sono 170 imprese con capitale francese che operano in Kazakhstan e rappresentano gli interessi delle maggiori società francesi. Noi sosteniamo in ogni modo le loro attività”, ha sottolineato Tokayev. Da parte sua, Dumont ha ribadito la volontà di Parigi di sviluppare le relazioni con il Kazakhstan e l’impegno a sostenere le riforme politiche in corso nel Paese centrasiatico.(Res)