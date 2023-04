Energia: Mazzoncini (A2A), colonnine City Plug per città equivale a ciabatta in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove colonnine City Plug a ricarica lenta sono "l'equivalente della ciabatta in casa". Lo ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore delegato di A2A, rispondendo a margine dell'inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug, che si è tenuta questa mattina a Brescia. Le City Plug sono adatte per chi "usa l'auto tutti i giorni per andare al lavoro o fare altre attività", e necessita di caricarle durante la notte in mancanza di un box o garage, ha spiegato l'Ad di A2a, evidenziando come oggi "non si può fare con nessuna delle colonnine in commercio essendo tutte ad alta potenza".(Rem)